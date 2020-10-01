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Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, kalorifer kazanı yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Abdulkadir Erbek yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, SivasKayseri yolunun Kovalı mevkisinde meydana geldi. Abdulkadir Erbek yönetimindeki kalorifer kazanı yüklü 04 D 5953 plakalı çekici ve 04 D 5954 plakalı dorseli TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada TIR sürücüsü Erbek, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Erbek'i ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Abdulkadir Erbek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle SivasKayseri yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT

2020-10-01 13:28:06



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