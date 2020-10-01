Kayıp zihinsel engelli, Kızılırmak'ta bot ve dronla aranıyor



Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli Remzi Demir (58), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından Kızılırmak'ta botlarla aranıyor.

Kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Remzi Demir, 3 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyince ailesi tarafından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları tarandı. Görüntülerde Demir'in, son olarak, tarihi Kızılırmak Eğri Köprüsü civarından geçtiği görüldü. Kızılırmak'a girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kızılırmak'ta 15 kilometrelik bir alanda dron ve botlarla arama yaptı. Suyun içerisinde ve ağaçlık bölgede yapılan aramalarda şu ana kadar Demir'in izine rastlanmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT

2020-10-01 13:51:48



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