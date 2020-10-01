Bu kez de Sivas'ta intihara kalkıştı



Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)TÜRKİYE'nin farklı illerinde birçok kez intihar girişiminde bulunan Mehmet H. (33) bu kez Sivas'ta bir bankanın çatısına çıktı. Mehmet H. polisin 2 saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.

Türkiye'nin farklı illerinde 2010 yılından beri intihar girişimlerinde bulunan Mehmet H., bu kez Sivas'ta intihara kalkıştı. Mehmet H., Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı banka binasının çatısına çıktı. Mehmet H.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda gezinen Mehmet H. bağırarak çeşitli isteklerde bulundu. Cadde trafiğe kapatılarak önlem alındı. Polis ekipleri ve çağırılan psikoloğun yaklaşık 2 saatlik çabasıyla Mehmet H. ikna edildi. Eylemine son veren Mehmet H., polis merkezine götürüldü.

Çevrede toplanan vatandaşlar, o anları meraklı gözlerle izledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Bülent TATLI

2020-10-01 15:44:12



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