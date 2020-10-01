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Depoda çıkan yangın eve sıçradı

DHA

Depoda çıkan yangın eve sıçradı


Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı müstakil evin deposunda yangın çıktı. Eve de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 16.30 sularında ilçe merkezindeki Yeniyurt Mahallesi'nde İsmail Oğuz'a ait 2 katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede yandaki eve de sıçradı. Çevrede dumanı fark edenler  itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Gemerek Belediyesi ile Sızır ve Çepni belediyeleri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN
2020-10-01 18:35:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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