Kayıp zihinsel engelli, Kızılırmak'ta bot ve dronla aranıyor (2)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çatıda görüntülenen çocuklar için inceleme başlattı

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ÇOBAN BULDU

Karşıyaka Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan ve Kızılırmak civarında aranan zihinsel engelli Remzi Deniz, merkeze bağlı Çerçideresi köyü yakınlarında akşam saatlerinde bir çoban tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Deniz, Altıntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Deniz, buradaki işlemlerinin ardından kardeşi Sinan Deniz'e teslim edilerek evine götürüldü. Sinan Deniz, yaptığı açıklamada, ağabeyinin sağ olarak bulunmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bölgedeki çoban tarafından Çerçideresi köyü yakınlarında bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ediyoruz'' dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT

2020-10-01 18:51:24



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