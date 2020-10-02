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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

İHA

Qarabağ ile Sivasspor arasında dostluk rüzgarları

Avrupa Ligi'nde DG Sivasspor ile Qarabağ FK arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında dostluk rüzgarları esti.
Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Sivasspor’un rakipleri belli oldu. Kırmızıbeyazlıların grubunda Villarreal, Maccabi TelAviv ve Qarabağ takımları yer aldı.
Kura çekiminin belli olmasının ardından Sivasspor ile Qarabağ FK maç öncesi dostluk mesajları verdi. Qarabağ sosyal medya hesabından, “Sivasspor Kulübü Can Türkiye’ye gelmeyimizi sabırsızlıkla gözleyirik” notunu paylaştı.
Qarabağ FK’nın bu mesajına Sivasspor’un cevabı ise; “Qarabağ FK can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” oldu.

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