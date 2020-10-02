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Çalımbay: “Türkiye için büyük savaş vereceğiz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bizim maçlarının hepsi zor olacak” “Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var”

İHA

Çalımbay: “Türkiye için büyük savaş vereceğiz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bizim maçlarının hepsi zor olacak” “Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var”

DG Sivasspor’un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, “Bizim maçlarının hepsi zor olacak. Hem kendimiz için hem Türkiye için büyük savaş vereceğiz. Türkiye'nin puanları ihtiyacı var. Bunu da biliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz” dedi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, hem UEFA Avrupa Ligi’nde ki grubu hem de hakem hatalarına ilişkin konuştu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubunda eşleştikleri; Villarreal, Qarabağ ve M. TelAviv’i değerlendiren Çalımbay, “Her şeyden önce hayırlı olsun. Diğer gruplara bakarak bizim grubumuzun daha zayıf olduğunu söylüyorlar öyle bir şey yok. Buradaki takımların hepsi çok kuvvetli takımlar. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar da var. Bizim maçlarının hepsi zor olacak. Hem kendimiz için hem Türkiye için büyük savaş vereceğiz. Türkiye'nin puanları ihtiyacı var. Bunu da biliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Kadromuzu da ona göre yaptık. Sakatlık ve başka bir sıkıntı yaşamazsak bu gruplardan en iyi şekilde çıkacağız. Buna eminim” dedi.

“Bu gruptan çıkmaya çalışacağız”
Yeni bir takım olduklarını belirten Çalımbay, “Bu ara bizim için mükemmel oldu. Sakat arkadaşlarımızın iyileşmesi, uyum sorunu yaşayan arkadaşlarımızın uyum sağlaması için bu ara iyi oldu. Bu arkadaşlarımız da hazır olduğu zaman daha iyi bir takım olacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız. Grubumuzdaki takımlar iyi takımlar. Maccabi Tel Aviv iyi bir takım. Her zaman şampiyonluğa oynar. Güçlü takımlarla oynayacağız. Bunun farkındayız. En iyisini yapmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Hakemler VAR’a gitmiyor”
‘Geçen hafta Ankaragücü ile oynadığımız maçta canımız biraz sıkıldı’ diyen Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:
“Sivasspor’un maçlarındaki pozisyonları neden görmemezlikten geliyorlar? anlamıyorum. Maçta penaltı pozisyonumuz var. Yüzde 100 penaltı. VAR'a gitmiyorlar televizyonda görünüyor. Maalesef hiçbiri VAR'a gitmiyor. Puanlarımız gidiyor o golü atsak, belki biz maçı kazanacağız. Ondan sonra da böyle sıkıntılı şeyler yaşıyoruz. Her şeyden önce bunu çözmemiz gerekiyor. Sivasspor'un artık iyi bir lobisi olması gerekiyor. Bu tür haksızlıklarda tepkisini göstermesi gerekiyor. Gösterilmezse bu tür sıkıntılar yaşayacağız. Taraftarlar üzülüyor. Biz üzülüyoruz. Yönetim üzülüyor, herkes üzülüyor. Benim en çok üzüldüğüm şey kimse çıkıp bir şey söylemiyor. Kimse konuşmuyor en çok buna üzülüyorum. Bizim ligde de Avrupa'da da iyi gitmemiz gerekiyor. Bize böyle haksızlıklar yapmasınlar. Bütün takımları aynı şekilde davranırsın. Diğer takımlar için saatlerce nasıl konuşuyorlarsa bizlere de zaman ayırsınlar. VAR'ı Oraya koymuşlarsa en küçük pozisyonu göstersinler” dedi.

“Çalışmalarımız bayağı sıkı geçecek”
BAY haftasını ve ardından da milli maç arasını çok iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyen Çalımbay, “Çift antrenmanlarla devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü de Ankaragücü ile bir hazırlık maçı yapacağız. Ankara’nın kurtuluş günü olduğu için. Ondan sonra da ligimize döneceğiz. Çalışmalarımız bayağı sıkı geçecek. Eksiği olan arkadaşlarımızı da iyi bir duruma getirmeye çalışacağız. Takımımız oynayacağımız ilk maça iyi bir şekilde sahaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var”
Son olarak taraftarların yokluğunu çok aradıklarını kaydeden Çalımbay, “Taraftarlarla oynayabilseydik şu maçları her şey daha farklı olacaktı. Haftaya taraftarlı başlama gibi bir düşünce var, olursa ondan da çok memnun olacağız. Taraftarlarımızla birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

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