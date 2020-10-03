Babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı



Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Adnan Sefa Cankurtaran (27), babasının yaklaşık 20 yıl önce biriktirdiği eski 100 bin liralık 400 banknotu internetten satışa çıkardı. Cankurtaran, tamamına 500 bin lira istediği paralar için koleksiyoncuların ilgisini bekliyor.

İlçe merkezinde yaşayan evli 4 çocuk babası Mustafa Cankurtaran (53), yaklaşık 20 yıl önce o dönem tedavülde bulunan 100 bin liralık 400 banknot biriktirdi. Biriktirdiği paraları Salihiye Mahallesi'ndeki evlerinde saklayan Cankurtaran, bir süre sonra sakladığını unuttu. 2004 yılında başka bir mahalleye taşınmak isteyen Mustafa Cankurtaran, biriktirdiği paraları eşyaların arasında buldu. Paradan 6 sıfırın atılması sonrası tedavülden kalkan 100 bin liralık banknotlar ellerinde kaldı. Cankurtaran'ın oğlu Adnan Sefa Cankurtaran ise 16 yıldır ellerinde tuttukları paraları internet üzerinden satışa çıkardı. Cankurtaran, tamamına 500 bin lira istediği paralar için koleksiyoncuların kendisine ulaşmasını bekliyor.

'FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM'

Paraları eşyalar taşınırken bulduklarını söyleyen Adnan Sefa Cankurtaran, "Paraları babam bodrumda, biriktirip sonra da unutmuş. Biz de belli bir dönem hiç fark etmedik. Paraların nereden geldiğini, nasıl olduğunu sonradan evimizi taşıdığımızda fark ettik. O dönem baktık, günü geçmiş iade edemedik. İade ettiğimizde çok büyük bir şey ifade etmiyordu. Bizde bunu vermeyelim dedik. Değerlenir diye 8-9 yıldır sakladık. Ben kendi imkanlarımla saklıyorum. İlana koyduğumda bir beklenti için, paralar satılsın ya da elimden çıksın, yüksek miktarda olsun diye bir amaç gütmedim. Siteye baktığım zaman çok fahiş rakamlar yazmışlar. Tanesi 2 bin 500 lira, 3 bin lira yazan insanlar varken ben de internette siteye koymak istedim. Ben siteye koyduğumda benzer satıştaki paraların rakamlarını gördüğüm zaman dikkatimi çekti. Rakamlar yüksek olunca ben de 500 bin liraya ilana koydum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-10-03 08:48:38



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