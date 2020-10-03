Rıza Çalımbay: Bütün Türkiye bizimle beraber olacaktır



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ben inanıyorum ki bütün Türkiye de bizimle beraber olacaktır. Çünkü biz hem kendimiz için hem de Türkiye için oynayacağız. Bu bizim için milli takım gibi oluyor. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek Demir Grup Sivasspor, 5'inci hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv ile eşleşen kırmızı-beyazlıların teknik patronu Çalımbay, kurayla ilgili şunları kaydetti:

"Her şeyden önce hayırlı olsun. Sivasspor için de hayırlı olsun. Çünkü uzun bir süreden sonra Avrupa kupalarına tekrar katılıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Türkiye için de çok çok önemli. Bu da bizi daha da çok hırslandırıyor, arzulandırıyor. Çok istekli oluyoruz. Çünkü Türkiye'ye puan kazandırmak istiyoruz. Onun için sorumluluğumuz fazla. Her şeyin de bilincindeyiz. Tabii ki öbür gruplara baktığınız zaman kağıt üstünde iyi bir grup gibi gözüküyor ama öyle değil. Onların hepsi kariyerli takımlar. Hem kendi ülkelerinde olsun hem Avrupa'da olsun çok iyi şeyler yapmış takımlar. Biz hepsini farkındayız. Tek gayemiz o gruptan çıkmak. Çıkmak için de tabii ki çok çalışıp çok iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi bir avantajımız oldu bizim, bu hafta haftayı bay geçiyoruz. Arkadaşlarımıza izin de verdik. Milli takıma giden de var. Bazı arkadaşlarımızın kişisel problemleri de var. Onların hepsi de yarın geliyor. Şu anda 3 kişi hariç, takım olarak hazırız."

"BEN TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"

Sezona alternatifli bir kadro ile başladıklarına dikkat çeken Çalımbay, "Bizim şu andaki tek amacımız Kayserispor maçı. Kayserispor maçından sonra zaten İspanya'ya Villarreal maçına gideceğiz. Oradaki maçı da iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben takımıza güveniyorum. Ona göre de zaten, geçen sezon gibi değil, daha çok alternatifli bir takım yaptık. Herkesin alternatifi olan bir takım yaptık ki hem kupa hem lig bunları bir arada götürmemiz gerekiyor. Perşembe günleri Avrupa kupa maçı oynayacağız. Pazar, pazartesi belki de lig maçlarımızı oynayacağız. İkisini de inşallah iyi bir şekilde götürmeye çalışacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE DE BİZİMLE BERABER OLACAKTIR"

UEFA Avrupa Ligi maçlarının kolay geçmeyeceğini vurgulayan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

"Dediğim gibi o grup öyle kolay bir grup değil. Öbürlerine göre tabii ki biraz daha iyi bir grup. Bu da ancak sahada belli olur. Onun için de burada özellikle kendi sahamızda oynayacağımız zamanlar eğer bir de seyirci alınırsa o da bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü biz burada kendi taraftarımız olduğu zaman hiçbir mağlubiyet almadık. Çünkü taraftarımız bizim için çok büyük bir güç. Onun için o maçlarda daha önemli. Dediğim gibi hem Türkiye için hem Sivasspor için hem kendimiz için çok önemli maçlar oynayacağız Avrupa kupalarında. Bunun da bilincindeyiz. En iyisini de yapacağız. Bundan önce kendim olarak Denizlispor'da çok büyük başarılara imza attık. Fransa şampiyonunu yendik, Fransa kupa şampiyonunu eledik. Ve arkasında Çeklerin şampiyonunu eledik. Bunları yapmış biz ekibiz biz. Aynısını yapmak için ne gerekiyorsa hepsini tekrar yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bütün Türkiye de bizimle beraber olacaktır. Çünkü biz hem kendimiz için hem de Türkiye için oynayacağız. Bu bizim için milli takım gibi oluyor. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-10-03 12:59:38



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