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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzlerin evleri sınıfları oldu

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzlerin evleri sınıfları oldu

Sivas’ta yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli 6 yaşındaki üçüz kardeşler, evlerinde oluşturdukları sınıf ortamında okumayı ve yazmayı öğrenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini yazacak.
Kent merkezi Emek Mahallesi'nde yaşayan Kemal ve Dilek Akıncı çiftinin 2014 yılında üçüz bebekleri dünyaya geldi. Aile üçü de erkek doğan çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdi. Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüz kardeşler büyüdü ve okul çağına geldi. Pandemi süreci nedeniyle okulda eğitim alamayan kardeşlere aile evde küçük bir sınıf ortamı oluşturdu. Anne Dilek Akıncı’nın yardımıyla dersleri canlı derslerden ve EBA’dan takip eden üçüzler, ilk olarak ismini taşıdıkları Cumhurbaşkanı’nın ismini yazacak. Anne Dilek Akıncı, çocuklarına yazdıracağı ilk ismin Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve onu da Cumhurbaşkanı’na hediye etmek istediklerini söyledi.

“Küçük bir sınıf ortamı oldu”
Anne Dilek Akıncı, küçük bir sınıf ortamı oluşturduklarını belirterek, “2014 yılında üçüz doğum yaptım. Çocuklarımız erkek olunca reisin adını vermek istedik. Adıyla yaşasınlar inşallah. Onun gibi vatana millete hayırlı olsunlar. Temennimiz o yönde. Down sendromlular gününe gitmiştik. Tayyip down sendromlu. Davet etti. Külliye'de misafiri olduk. Diğer down sendromlu çocukları gördük. Onların neler başarabildiğini de gördük. Okula başladık. Pandemi sürecinden dolayı eski okul sürecimiz yok. Ama uzaktan eğitim olarak devam ediyoruz. EBA’dan giriyoruz, bilgisayarlardan internetten giriyoruz. Çocuklarımızın eğitimine devam ediyoruz. Eğitimden asla çocuklarımızı geri bırakmıyoruz. Üç çocuk aynı anda ders yapmak zorunda kalıyor. Bir küçük sınıf ortamı oldu. Söz dinletmekte zor oluyor ama yine de yapmak zorundayız veli olarak. Öğreteceğimiz ilk şey Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi olacak. Yazdıracağım ilk şey de o olacak. İnşallah yazdıkları zaman onu da bir hatıra olarak ilk kelimeleri olarak çerçeveletip asmak istiyorum. Hatta fırsat olursa da reisimize hediye etmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.
Baba Kemal Akıncı ise, “Çocuklarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlerini verdik. Rabbim bunu bize nasip etti. Şu anda okula başladılar. Pandemi süreci olduğu için evde derslerini çalışıyorlar. Annesi ve kız kardeşi biraz zorluk çekiyor. Gündüzleri çalıştığım için akşamları da elimden geldiğince çocuklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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