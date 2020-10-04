Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise bire bir, ikiye iki ve üçe üç çalışmalar yaptı.
Kırmızıbeyazlı ekip akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
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