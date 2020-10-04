Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (DHA) Süper Lig'de haftayı bay geçiren Demir Grup Sivasspor, ligin 5'inci haftasında oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü maçı sonrası 4 günlük izin yapan ve dünden itibaren çalışmalarına başlayan kırmızı beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı öğlen antrenmanı ile sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, son bölümde ise bire bir, ikiye iki ve üçe üç çalışmalar yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-10-04 16:37:18



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