Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Zara ilçesinde sokak lambalarının bakımını yapmak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan Adem Atak (34), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde meydana geldi. Elektrik işçisi Adem Atak, köydeki sokak lambasının bakımını yapmak için direğe çıktı. Atak, bu sırada elektrik akımına kapıldı. Atak'ın elektrik akımına kapıldığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Zara Uğur YİĞİT

2020-10-04 18:14:29



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