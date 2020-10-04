Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı

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DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Süper Lig 20202021 sezonunun 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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