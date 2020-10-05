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Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanıyor

İHA

Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanıyor

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesinde gözle görülür oranda düşüş yaşanıyor.
Sivas’ın İmranlı ilçesinden doğup Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Nehirde su seviyesi gözle görülür oranda düşerken nehrin içerisinde adacıklar ortaya çıktı. Yaz aylarında beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları sebebiyle su seviyesinin düştüğü düşünülüyor. Balık tutmak için Kızılırmak’a gelen vatandaşlar su seviyesinin hiç olmadığı kadar azaldığını belirttiler.
Olta balıkçılığı yapan Yaşar Türkoğlu, “Yağış fazla olmadı bu yaz, kuraklık oldu. Balıklarda etkilendi. Balık tutuyoruz ama 34 tane. Gördüğünüz bu alanlar hep suydu, şimdi kara çıktı. 48 yaşındayım Ekim ayında bu şekil sıcaklık ilk defa görüyorum. Geçen sene bu zamanlar yağış vardı” dedi.
Olta balıkçılığı yapan Yunus Emre Kurum, kuraklığın etkisiyle suların çekildiğini belirterek, “Burası çok coşkulu akardı şimdi sular çekildi. Bu mevsimde bu hava şartları ilginç. Bizde vakit geçirmek amaçlı pazar günleri balık tutuyoruz ama balık çıkmıyor, balığı yıldırdılar. Kuraklığın ve yağış almamasının etkisinden dolayı sular çekildi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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