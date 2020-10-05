Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği tüfekle vurdu



Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, arazide yanına çağırdıkları köpeği 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü´nde havalı tüfekle vurdu. Olayı fark edenler duruma tepki gösterip, yaralı köpeğin görüntülerini çekti. Yaralı hayvan barınakta tedaviye alınırken, jandarma olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanan 4 Ekim'de, akşam saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; mesire alanında piknik yapan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevrede gezinen köpeği yanına çağırıp, havalı tüfek ile boyun ve göğüs kısmından yaraladı. Yaralanan köpek çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köpeği vuran kişi, yanındaki kişiyle birlikte 58 BB 738 plakalı araçla olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların tepkileri de görüntülere yansıdı. Yaralı köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi hayvan barınağı ambulansıyla götürülüp, tedaviye alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgeden kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

'GEREKEN CEZALARIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM'

Olaya şahit olan Mesut Yıldız, "Taşlıdere'de piknik yapıyorduk. Bu köpek yanımıza geldi. Besledik, yemek verdik, sonra birisi ıslık çalarak çağırdı köpeği. Islık çalan kişinin yanına gitti ve sonra bağırarak geri kaçtı. Her tarafı kanıyordu. Biz o kişilerin yanına koştuk, elinde tüfek vardı ve kaçmaya başladı. Ben arabalarının plakasını aldım. Hayvan çok şükür iyi durumda. O kişilere gereken cezaların verilmesini istiyorum" dedi.

'GÖĞÜS KAFESİ ÜZERİNDEKİ KASTA SAÇMA KALMIŞ'

Sivas Belediyesi veteriner hekimi Şahin Alıcı ise köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayvan hakları koruma günü kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Bununla beraber kendini bilmez bazı şahıslar hayvanlara zarar vermeye devam ediyor. Bunun canlı örneğini 4 Ekim'de saat 19.00 sıralarında görmüş olduk. Bu köpeğimize 5,5 milimetrelik tüfekle ateş açılmış. Boyun bölgesinden saçma girmiş ve göğüs kafesi üzerindeki kasta saçma kalmış. Bunu biz radyografik incelemeyle tespit ettik. Şikayette bulunan şahıslar da olayı jandarmaya intikal ettirdiğini bildirdiler. Şu an adli soruşturma devam ediyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-10-05 14:57:54



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