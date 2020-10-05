Sivas İl Genel Meclisi, Ekim ayı toplantıları için bir araya geldi.

Ekim ayı oturumlarının ilki, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclisin ilk oturumu, divan kâtip üyeleri Arzu Polat ve Süruri Koçali tarafından Eylül ayı il genel meclisi karar özetleri ile il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı.

Hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırıyı kınayarak, “Çoluk çocuk yaşlı sivil demeden bu yapılan saldırıda şehit olan insanlarımıza ve can Azerbaycan’ımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Can Azerbaycan’ın dün olduğu gibi bugün de yarında yanında olduğumuzu, maddi manevi bedenimizle oradaki soydaşlarımızın Sivas İl Genel Meclisi olarak da yanlarında olduğumuzu yüksek bir sesle yenileyerek ifade ediyoruz” dedi.

Toplantıya konuk olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sivas İl Müdürü Harun Tan, Sivas il genelinde sosyal hizmetler alanında yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında sunum gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarında, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilen konuları da görüşerek karara bağlayacak.

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