Çuval içerisinde bulunan yavru köpekler barınakta güvende



Bülent TATLI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde ağzı kapalı çuval içerisinde sokağa bırakılan yavru köpekler, Sivas Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına yerleştirildi. Bakım ve kontrolleri yapılan köpekler, sahiplenecek hayvanseverleri bekliyor.

Hafik ilçesi Atatürk Caddesi'nde 30 Eylül'de yaşanan olayda 13 yavru köpek, gece saatlerinde hafif ticari araçla gelen kişilerce ağzı kapalı çuval içerisinde sokağa bırakıldı. Yavruları bölgeden geçen Osman Gökhan Güven buldu. Yavru köpeklerden 4 tanesini ilçe sakinleri sahiplenirken geriye kalan 9 köpek ise Sivas Belediye'sine ait hayvan barınağına getirildi. Burada bakım ve kontrolleri yapılan yavrular, korumaya alındı.

Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "30 Eylül tarihinde bu hayvanları bir torba içerisinde yolun kenarında bırakılmış halde fark edilmiş. Daha sonra hayvanlar barınağımıza getirildi. Veteriner hekimlerimiz tarafından sağlık kontrolleri yapıldı hayvanların. Şu an sağlık durumları çok iyi, hiçbir sıkıntıları yok. 9 yavru köpeğin de herhangi bir sağlık sorunu yok. Ama şunu görmek lazım ki bu yavru köpekleri o torbanın içerisine bırakmak nasıl bir vicdan. Bunu merak ediyorum. Dünya hayvan hakları koruma gününde, daha duyarlı olma çağrısı yapıyorum. Biz bu hayvanlarla beraber yaşamaya ve onlarla birlikte bu hayatı sürdürmeyi acilen öğrenmeli ve hayatımızda uygulamalıyız" diye konuştu.

Barınakta tutulan ve her türlü ihtiyaçları karşılanan 9 yavru köpek, kendilerini sahiplenecek hayvanseverleri bekliyor. Bu arada polis ekiplerinin, köpekleri sokağa bırakan kişileri bulmak için yaptığı araştırma ise sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Bülent TATLIMert Taha VAROL

2020-10-05 15:58:12



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