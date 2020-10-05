Nadir rastlanan boynuzlu keçiler Gürün'de görüntülendi

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN (Sivas), (DHA) SİVAS'ın Gürün ilçesinde doğada nadir rastlanan boynuzlu dağ keçileri, küçük bir grup halinde görüntülendi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Suçatı istikametinden ilçe merkezine araçları ile seyir halinde olan Nusret Dalgıç ve taksi şoförü Caner Kayacı, arazide hareket halindeki hayvanları gördü. Hayvanların çok nadir rastlanan boynuzlu dağ keçileri olduğunu fark eden iki arkadaş cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Yol üzerinde bir grup halinde ilerleyen boynuzlu dağ keçileri, daha sonra dağlık alana yönelerek sarp arazide gözden kayboldu. Bölgede az rastlanan dağ keçilerinin sayılarının artış göstermesi hayvanseverleri sevindirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gürün Kadriye GÜLSOY

2020-10-05 19:24:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.