Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor

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DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig 20202021 sezonunun 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı günün ikinci çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlı ekip yarın yapacağı tek antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

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