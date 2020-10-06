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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

İHA

Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Sivas’ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.
Yurt genelinde hava sıcaklığı hissedilir oranda düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre günün en soğuk yeri Sivas’ın İmranlı ilçesinde oldu. Genel olarak da Türkiye’nin en soğuk noktalarından birisi olan İmranlı’da günün ilk saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak. Aynı saatlerde Sivas il merkezinde ise hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçüldü.

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