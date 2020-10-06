Sivasspor 7 transfer yaptı, 10 gönderdi

DG Sivasspor, yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katarken, 10 futbolcuyu takımdan gönderdi.
Türkiye’de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 4 Ağustos 2020 tarihinde başladı ve 5 Ekim 2020 tarihinde sona erdi. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında boy gösterecek olan DG Sivasspor, yaz transfer döneminde toplam 7 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yiğido takımdaki 10 futbolcu ile de sözleşme yenilemeyerek takımdan gönderdi.
Kırmızıbeyazlı takım, transfer döneminde; Casimir Ninga, Fayçal Fajr, Jorge Felix, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın’ı kadrosuna kattı.
Yiğidolar; Muhammet Can Tuncer, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Traore, Furkan Sağman, Fernando, Hugo Vieira ve Paul Papp ile de yollarını ayırmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.