'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler

DHA

'Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine dikkat çektiler


SİVAS, (DHA) SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine değindi.
SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, 'Emzirme Haftası' ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla anne sütünün önemini anlattı. Anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Elif Ünver Korgalı, şunları söyledi: 
"Dünya Sağlık Örgütü ve tüm sağlık kuruluşları her bebeğin ister prematüre ister term ister sağlıklı ister hastalıklı dünyaya gelsin; tüm bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini öneriyor. Çünkü biliyoruz ki anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişmesi için gereken tüm besin öğelerini içinde eksiksiz bir şekilde barındırıyor. Genellikle biz anne sütünü tam alamayan ya da sıkıntı yaşayan anne ve bebekleri polikliniğimizde karşılıyoruz. Bu bebekleri ve Annelerin bebeklerini emzirmelerini gözlemliyoruz, sıkıntı neredeyse bunu çözmek için poliklinikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekirse bu bebekleri her gün polikliniğimize çağırarak emzirme konusunda anneye ve bebeğe eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç emmeyen bebeklerimizin sadece anne sütüyle evlerine gittiğini biliyoruz. O yüzden sadece şunu belirtmek istiyorum. Annelerimiz yalnız değiller. Emzirme sorunu yaşıyorlarsa lütfen bizlere ulaşsınlar ve biz onlara elimizden gelen bütün desteği sağlayalım. Çünkü anneler eve gittikleri zaman bebekle baş başa kalıyorlar ve çok yalnız hissediyorlar, desteksiz hissediyorlar ve kime başvuracaklarını bilmiyorlar. Biz bu konuda her zaman onlara yardıma hazırız. Bir ekip olarak Üniversitemizin Çocuk Polikliniği'nde çalışıyoruz. En kısa zamanda da inşallah Sosyal Pediatri Bilim Dalı'nın şemsiyesi altında Emzirme Polikliniği açarak daha resmi bir şekilde bu işlerimizi devam ettirmek istiyoruz ve annelerimize diyoruz ki 'Bizi bulun, anne sütü her bebeğin hakkıdır'." 
'BEBEKLER İÇİN EN ÖZEL GIDA'
Öğretim üyesi Dr. Ayça Kömürlüoğlu ise anne sütünün, bebeklerin beslenmesi için en ideal ve en özel gıda olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 
"Bir bebeğin ihtiyacı olan bütün takviyeler anne sütünün içerisinde mevcut. Anne ile bebeği birbirine bağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Sadece beslenme değil. Elbette bebeğin psikososyal gelişimi, anne bebek bağlanması, bebeğin bağışıklığı, ekonomik faktörler, anne yararına faktörler; bunların hepsi bizim emzirme olayımızın içerisinde. Bebeği hastalıklardan koruyor anne sütü. İshalli hastalıklar, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu hastalıkları gibi. Bu hastalıkları daha az görüyoruz anne sütü ile beslenen bebeklerde. Bebeğin duyusal ve bilişsel gelişimini, zeka gelişimini olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bunun dışında anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklık sistemlerinin daha iyi olduğunu, alerjik hastalıklara daha az yakalandıklarını, ilerleyen yaşlarında obezite, diyabet gibi hastalıklara daha az yakalandıklarını biliyoruz. Aynı şekilde anne için de olumlu faktörler söz konusu. Yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi kanserleri emziren kadınlarda daha az gördüğümüzü biliyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü yeterli. Sonrasında da en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenme ile beraber anne sütüyle beslenmeyi mutlaka öneriyoruz." 
'KANGURU YÖNTEMİNİ UYGULUYORUZ'
Öğretim üyesi Dr. Gaffari Tunç ise Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde 2 yıldır hizmet verdiklerini söyleyerek, "Burada doğan bebeklerimizi ve hastane dışında doğan bebekleri servise almaktayız. Ayrıca prematüre doğan bebekleri serviste takip ediyoruz. Bu bebekleri servise aldıktan sonra özellikle anneyle bebek ile ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bebeklerimiz hasta bebekler de olsa prematüre bebekler de olsa bunların anneleriyle mutlaka iyi bir etkileşim içerisinde olması ve ileriye yönelik beslenmelerini düzenlemek için bu şart. Biz de burada kanguru yöntemi ile bu bebeklerimize anne ile ilgili etkili bir şekilde iletişimlerini sağlayıp emmelerini ve anne sütü almalarını mutlaka sağlıyoruz. Ayrıca her gün annelerin bebeklerini görmeleri, sütünün artırılması için birçok şeyi burada uyguluyoruz ve bebeklerimizin en az 2 yaşına kadar anne sütü almalarını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-10-06 17:48:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivassporlu Volkan Eğri, Sivas Belediyespor’a transfer oldu
YEREL HABERLER Sivassporlu Volkan Eğri, Sivas Belediyespor’a ...
Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Serik maçının hazırlıklarına ...
Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayça Kömürlüoğlu, anne sütünün bebeği hastalıklardan koruduğunu belirterek bebeğin ihtiyacı olan takviyelerin anne sütünün içerisinde olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyor Sivas ...
Sivasspor 7 transfer yaptı, 10 gönderdi
YEREL HABERLER Sivasspor 7 transfer yaptı, 10 gönderdi
Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi
YEREL HABERLER Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine ...
Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı Sivas’ta dolandırılmak üzere olan bir muhtar, sahte savcının kendisine küfretmesiyle gerçeği anladı
YEREL HABERLER Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı Sivas’ta ...
Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor Sivas’ın Yıldız Beldesi’nde bulunan, taş devrinin rezidansı olarak tanımlanan 3 katlı ‘Alaşehir Tepe Yerleşmesi’ keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Taş devrinin rezidansı keşfedilmeyi bekliyor Sivas’ın ...
UEFA anket düzenledi! Sivasspor 2. sırada
YEREL HABERLER UEFA anket düzenledi! Sivasspor 2. sırada
Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Doğan Ardahanlı: “Bizim tüm maçlarımız zorlu geçecek” Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı: “Kastamonu iyi bir takım”
YEREL HABERLER Doğan Ardahanlı: “Bizim tüm maçlarımız zorlu ...
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
YEREL HABERLER Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ...
Sivas balı markalaşacak "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" kapsamında düzenlenen Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi 1. Hasat Dönemi Değerlendirme Programı gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Sivas balı markalaşacak "Üreten Çiftçi, Gelişen ...
Gürün’de 100 bin maske üretilecek Gürün Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda İŞKUR Destekli Ev Tekstil Ürünleri Kursu kapsamında 100 bin maske üretilecek.
YEREL HABERLER Gürün’de 100 bin maske üretilecek Gürün Halk Eğitim ...
Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayseri maçına moralli hazırlanıyor
Nadir rastlanan boynuzlu keçiler Gürün'de görüntülendi
YEREL HABERLER Nadir rastlanan boynuzlu keçiler Gürün'de ...
Savaşçı: "Kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz” 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi ve Melek Reşit Hanım Anaokulunu ziyaret ederek idareci ve öğretmenlere çiçek takdim eden Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Sizler, bir gün değil her gün hatırlanması gereken kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz” dedi.
YEREL HABERLER Savaşçı: "Kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz” 5 Ekim ...
15 olayda 21 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER 15 olayda 21 kişi hakkında işlem yapıldı
Çuval içerisinde bulunan yavru köpekler barınakta güvende
YEREL HABERLER Çuval içerisinde bulunan yavru köpekler barınakta ...
Zam şampiyonu kabak Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesinde Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 19,64 ile kabak oldu.
YEREL HABERLER Zam şampiyonu kabak Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini ...
Sivas İl Genel Meclisinden Azerbaycan’a destek Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün başladı. Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırıyı kınayarak, “Can Azerbaycan’ın dün olduğu gibi bugün de yarında yanında olduğumuzu, Sivas İl Genel Meclisi olarak da yanlarında olduğumuzu yüksek bir sesle yenileyerek ifade ediyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Sivas İl Genel Meclisinden Azerbaycan’a destek Sivas ...
Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği tüfekle vurdu
Pandemide “Alarm”, geç teşhis de öldürür Gastroenteroloji Uzmanı Doç.Dr.Erol Çakmak, pandemine alarm semptomlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Pandemide “Alarm”, geç teşhis de öldürür Gastroenteroloji Uzmanı Doç. ...
Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal Köpeği bir dünya markasıdır. Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi açılacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Vali Ayhan: Malaklı da bizim değerimiz ama Kangal ...
Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
YEREL HABERLER Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X