17 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı

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Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, M.T. (17) tartıştığı arkadaşı A.B.'yi (17) bacağının 3 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Pulur Mahallesi üzerindeki Sivas Kale Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre kale parkında oturan M.T. ile arkadaşı A.B., bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.T. üzerinde bulunan bıçakla A.B.'yi sağ bacağının 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.B. ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.T.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-10-06 18:17:34



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