87 yaşında Covid-19’u yendi

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Sivas’ta 87 yaşındaki Covid19 hastası, sağlık ekiplerinin desteğiyle dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.

Sivas’ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu’na (87) Covid19 tanısı konuldu. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid19’u yenmeyi başarıp taburcu oldu. Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.

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