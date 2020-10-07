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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane bahçesindeki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı

DHA

Hastane bahçesindeki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı


Hüsnü Ümit AVCIBülent TATLI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hastane bahçesinde bir ağacın altına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizin içinden ders kitapları ve defter çıktı.
Olay, Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında yaşandı. Sivas Numune Hastanesi İstasyon ek binası bahçesinde ağacın altına bırakılan ve ağzı kapalı valizi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çevre güvenliğini alarak hastane giriş çıkışını araç ve yaya trafiğine kapattı. Koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan valizin içinden, ilkokul ders kitapları ve defter çıktı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI
2020-10-07 12:34:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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