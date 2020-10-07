Hastane bahçesindeki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı

Hüsnü Ümit AVCIBülent TATLI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta hastane bahçesinde bir ağacın altına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizin içinden ders kitapları ve defter çıktı.
Olay, Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında yaşandı. Sivas Numune Hastanesi İstasyon ek binası bahçesinde ağacın altına bırakılan ve ağzı kapalı valizi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çevre güvenliğini alarak hastane giriş çıkışını araç ve yaya trafiğine kapattı. Koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan valizin içinden, ilkokul ders kitapları ve defter çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI
2020-10-07 12:34:51
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