Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonları

Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde 2 farklı olayda 3 ruhsatsız tabanca ve 27 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bahse konu soruşturma kapsamında 2 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde yaşayan 5 şüpheli şahıs ve Şarkışla ilçesinde yaşayan 1 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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