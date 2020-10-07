Otomobilin motoruna giren yavru kediye çıkması için köpek sesi dinletildi

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, kediye cep telefonu ile köpek sesi dinletti.
Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Eski Belediye Sokak üzerinde yaşandı. Park halindeki bir otomobilin motor kısmından gelen kedi sesi üzerine çevredekiler kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlar kediye girdiği yerden çıkması için cep telefonu ile köpek sesi dinletti. Uzun uğraşlar sonucu girdiği yerden çıkartılan kedi kaçıp park halindeki başka bir aracın motor kısmına girdi. Yavru kediyi girdiği son araçtan çıkarma çabaları ise sonuçsuz kaldı.
DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-10-07 14:06:38
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