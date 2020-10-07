Sivas Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek



SİVAS, (DHA) SİVAS Belediye Meclisi tarafından Azerbaycan´a destek deklarasyonu yayımlandı. Meclis Salonu ve belediye binası ile kent merkezinde bulunan led ekranlar ise Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile donatıldı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında ekim ayı ikinci oturumu için bir araya gelen Sivas Belediye Meclisi, kardeş ülke Azerbaycan´a destek verdi.

AK Parti ve Büyük Birlik Parti'li meclis üyelerince ortak hazırlanan deklarasyonu okuyan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Malumunuz olduğu üzere şehrimiz Sivas ile Azerbaycan Gence şehri 7 Kasım 2018 tarihinde meclisimizin almış olduğu karala kardeş şehir olmuştur. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sadece iyi günde değil, kötü günlerde de kardeşlerimizin yanında olacağız. 'Kardeşlik zor zamanda belli olur' anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ve aziz milletimiz, bu zor süreçte kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bizler de Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak tüm hemşehrilerimiz adına, başta kardeş şehrimiz Gence olmak üzere tüm Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin, soydaşlarımızın maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu tüm dünyaya deklare ediyoruz" dedi.

'KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA İRADEMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Başkan Bilgin belediyede grubu bulunan siyasi partiler ve meclis üyeleri olarak Ermenistan'ın

saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Tüm dünyanın gözü önünde kardeş şehrimiz Gence´ye yapılan bu son saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar destekliyoruz. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ'ın Ermenistan´ın işgali altında olduğu tüm dünyanın malumudur. Bizler; Büyük Türk Milleti'nin bir ferdi olarak tüm Sivaslı hemşehrilerimiz adına, Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Tüm uluslararası camiayı ise bugüne kadar Ermenistan´ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Tüm dünya şunu bilsin ki, bizler başta ebedi vatanımız Anadolu olmak üzere, Müslüman Türk´ün yaşadığı her yerde, her coğrafyada istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele etmeye, 100 yıl önceki ruhla 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolasıyla bağımsızlığımız ve inancımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah´tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyoruz. Başta kardeş şehrimiz Gence olmak üzere, can Azerbaycan´a başsağlığı dileklerimizi iletiyor, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma irademizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz."

Başkan Bilgin, konuşmasını BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu´nun "Ben Türk´üm Türk esir olmaz, Ben Türk´üm Türk devletsiz olmaz, Ben Türk´üm Türk bayraksız olmaz, Ben Türk´üm Türk ezansız olmaz, Ben Türk´üm Türk hürriyetsiz olmaz" sözleriyle tamamladı.

Toplantının ardından meclis üyeleri, belediye binasına asılan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının önünde fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-10-07 17:21:05



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