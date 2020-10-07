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Sivas Belediye Meclisinden Azerbaycan’a destek Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında bir araya gelen siyasiler Azerbaycan’a destek mesajı verdi. Meclis salonu, belediye binası ve kent merkezinde bulunan led ekranlar Azerbaycan, Türkiye bayrakları ile donatıldı

İHA

Sivas Belediye Meclisinden Azerbaycan’a destek Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında bir araya gelen siyasiler Azerbaycan’a destek mesajı verdi. Meclis salonu, belediye binası ve kent merkezinde bulunan led ekranlar Azerbaycan, Türkiye bayrakları ile donatıldı

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında bir araya gelen siyasiler Azerbaycan’a destek mesajı verdi. Meclis salonu, belediye binası ve kent merkezinde bulunan led ekranlar Azerbaycan, Türkiye bayrakları ile donatıldı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu için bir araya geldi. Sivas belediye Meclisi Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlemesi ve Azerbaycan’ın savaş ilan etmesi dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan’a tam destek verdi. Toplantıda Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerin Meclis üyelerinin ortak imzasıyla Azerbaycan’a destek deklarasyonu yayımlandı. Meclis salonu, Belediye binası ve kent merkezinde bulunan led ekranlar Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile donatıldı.AK Parti ve Büyük Birlik Partili meclis üyelerinin ortak hazırladığı bildiriyi okuyan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin “Malumunuz olduğu üzere şehrimiz Sivas ile Azerbaycan Gence şehri 7 Kasım 2018 tarihinde Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla kardeş şehir olmuştur. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sadece iyi günde değil, kötü günlerde de kardeşlerimizin yanında olacağız. “Kardeşlik zor zamanda belli olur” anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ve aziz milletimiz, bu zor süreçte kardeş Azerbaycan’ın yanındadır. Bizler de Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak tüm hemşerilerimiz adına, başta kardeş şehrimiz Gence olmak üzere tüm Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin, soydaşlarımızın maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu tüm dünyaya deklare ediyoruz” dedi.
“Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar destekliyoruz’’
Başkan Bilgin yaptığı açıklamada, “Sivas Belediyesi’nde grubu bulunan Siyasi partiler ve meclis üyeleri olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde kardeş şehrimiz Gence’ye yapılan bu son saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar destekliyoruz.30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ’ın Ermenistan’ın işgali altında olduğu tüm dünyanın malumudur. Bizler; Büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak tüm Sivaslı hemşerilerimiz adına, Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Tüm uluslararası camiayı ise bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya davet ediyoruz. Tüm dünya şunu bilsin ki, bizler başta ebedi vatanımız Anadolu olmak üzere, Müslüman Türk’ün yaşadığı her yerde, her coğrafyada istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele etmeye, 100 yıl önceki ruhla “ya İstiklal ya ölüm” parolasıyla bağımsızlığımız ve inancımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; Sivas Belediyesi Meclis üyeleri olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyoruz. Başta kardeş şehrimiz Gence olmak üzere, can Azerbaycan’a başsağlığı dileklerimizi iletiyor, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma irademizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin sözlerinin Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun sözleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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