Sivasspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

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DG Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmasıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve orta şut çalışması yaptı.

Sivasspor yarın öğleden sonra 10 Ekim Cumartesi günü Ankaragücü ile oynayacağı 'Başkent Kupası' maçı için Ankara’ya gidecek.

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