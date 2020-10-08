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PRIMEMALL Sivas Alışveriş Merkezinin “TSE COVID19 Güvenli Hizmet Belgesi” tescillendi.

“Sağlığınızı Önemsiyoruz, Birlikte Önlem Alıyoruz”, diyerek, aldığı tüm önlemlerle güven dolu bir alışveriş ortamı sağlayan Primemall Sivas Alışveriş Merkezi, TSE’den aldığı “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile tescillendi.

Mart ayından bu yana yaşanan Covid19 sürecinin ardından; güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla gereken tüm önlemleri en üst seviyede alan Primemall Sivas Alışveriş Merkezi’nin, hizmet kalitesi TSE’den aldığı “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile tescillendi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Alışveriş Merkezleri & Yatırımcıları Derneği (AYD) iş birliği ile Alışveriş merkezlerinin kalite altyapısını güçlendirmek, bilgi paylaşımını artırmak, hijyen standartlarını geliştirmek, müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak amacıyla alışveriş merkezlerine “TSE Covid29 Güvenli Hizmet Belgesi” veriliyor.

Güvenli Hizmet Belgesi’ni almak isteyen alışveriş merkezinde maskeden, mesafe kurallarına; hijyen kurallarından, bilgilendirmeye kadar yaklaşık 100'e yakın unsur TSE yetkilileri tarafından titizlikle denetleniyor.

Eylül ayında TSE’ye başvuruda bulanarak Covid19 kapsamında alışveriş merkezinde ziyaretçileri ve çalışanları için aldığı önlemlere ilişkin TSE’nin denetiminden geçen Primemall Sivas; yapılan denetimler sonucunda belirlenen kriterlere uygunluğu tespit edildi ve 7 Ekim 2020 tarihinde COVID19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı.

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