Aç kalan domuzlar sürüler halinde köylere indi

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Sivas’ın Zara ilçesi Aluçlubel köyüne inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zara ilçesi Aluçlubel köyünde yaşayan Özcan Çelik, hayvanlarını almak için meraya gittiğinde dağlık alanda domuz sürüsüyle karşılaştı. Sayıları 20’yi bulan domuzlar karşısında şaşkınlık yaşayan Çelik, domuzları cep telefonuyla görüntüledi. Domuzların rahatlığı ve bu mevsimde Zara bölgesinde görülmesi dikkat çekti.

Domuzların sürüler halinde gezindiğini belirten Özcan Çelik, “Hayvanlarımı getirmek için dağa gitmiştim, aninden karşıma domuzlar çıktı. Domuzlar yaklaşık 20 taneydi. Ben de cebimden çıkardığım telefonumla onları görüntüledim. Yılın bu mevsiminde sürüler halinde geziyorlar“ dedi.

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