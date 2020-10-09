Otomobil devrildi: 2 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza SivasKayseri kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında meydana geldi. M.G yönetimindeki 34 FA 8048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Araç içerisinde bulunan N.G ve araç sürücüsü M.G yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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