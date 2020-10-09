Oyun parkında başlayan namaz salıncakta bitti Sivas’ta cami bahçesindeki oyun parkına babasıyla birlikte cuma namazını kılmaya gelen 6 yaşındaki çocuğun namazı salıncakta bitti

Sivas’ta cami bahçesindeki oyun parkına babasıyla birlikte cuma namazını kılmaya gelen 6 yaşındaki çocuğun namazı salıncakta bitti.
Sivas Kent merkezi Uluanak mahallesinde bulunan Ulu camide, cuma namazı Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı. Camide yer bulamayan bazı vatandaşlarsa bahçe kısmında bulunan oyun parkında namaz kıldı. Babasıyla birlikte cami bahçesindeki oyun parkına gelen, 6 yaşındaki Muhammet Kaan Eken’in namaz esnasındaki davranışları gülümsetti. Namaz kılan cemaate aldırmayan 6 yaşındaki Muhammet Kaan’ın namazı oyun parkındaki salıncakta ve kaydırakta bitti.
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