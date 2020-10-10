Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı

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Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Esenyurt Mahallesi taş ocağı yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İshak Yıldız yönetimindeki 06 BZ 0891 plakalı toprak yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför İshak Yıldız yaralandı. Ekipler, Yıldız´ı ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Bülent TATLI

2020-10-10 12:34:30



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