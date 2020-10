Sivas Belediyespor - Serik Belediyespor: 0-0

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Burak Gültek (xx), Ahmet Bingöl (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Necati Yılmaz (xx), Uğur Bulut (xx), Muhsin Polat (xx), Abdullah Halman (xx), Ali Say (x), (Dk.88 Burak Say x) Emre Şahin (xx), Mustafa Aydın (x), (Dk.70 Hüseyin Tokmak x), Mehmet Fatih Ayık (xx), Cumhur Yılmaztürk (x), (Şeyhmus Abdulkadir x) Şevki Çınar (x), (Dk. 46 Muhammet Gundak x), Fatih Çolak (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir (xx), Atakan Cangöz (xx), Mahsun Çapkan (x), (Erkan Şahin x), Sinan Kalaycı (xx), Yusuf Onur Arıkan (xx), Sinan Özkan (x), (Dk.68 Bahadır Çiloğlu x), Adbulsamet Burak (xx), Cenk Kaplan (xx), Sefa Narin (x), (Dk.89 Yusuf Çelik x), Emre Bekir (x), (Dk.89 Mustafa Çınar x) Murat Gürbüzerol (xx) (Dk.10 Gökay Eser x)

SARI KARTLAR: Ali Say, Abdullah Halman, Muhsin Polat, Cumhur Yılmaztürk (Sivas Belediyespor), Abdulsamet Burak, Atakan Cangöz (Serik Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup 4'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Serik Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

56'ncı dakikada Sinan Kalaycı'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Necati son anda meşin yuvarlağa dokunarak kornere gönderdi.

90'ncı dakikada sol kanattan Sinan'ın ortasında ceza sahasında Mustafa Çınar'ın şutunu kaleci Necati kornere gönderdi.

91+1 dakikada Sinan Kalaycı'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Necati son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

