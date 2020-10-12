80 yaşında, orman yakanlara inat ormanlar oluşturuyor Sivas'ta yaşayan 80 yaşındaki Talat Akgül, ömrünün büyük bir kısmını fidan dikmeye adarken yaşadığı bölgede oluşturduğu ormanlarla dikkat çekiyor Akgül, orman yakan hainlere inat fidan dikmeye devam edeceğini belirterek Hatay'da ormanları ataşe verenlere beddua etti

Sivas’ın Çukurbelen köyünde vatandaşlar orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine çam fidanı dikti. Vatandaşlar ormanları yakan hainlereyse ‘Siz yakın, biz dikeriz’ mesajı verdi.

Sivas merkeze bağlı Çukurbelen köyü, köy halkının doğa sevgisiyle tanınıyor. Köyde yaşayalar ve köy nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, 80 yaşındaki Talat Akgül'ün öncülüğünde köyü adeta ormana çevirdi. Köylüler, bu günlerdeyse Hatay’da meydana gelen orman yangınlarına tepki göstererek fidan dikmeye karar verdi. Akgül, taşlık olması dolayısıyla tarımda kullanılamayan araziyi iş makinesi yardımıyla fidan dikmeye uygun hale getirdi. Köylüler ve ağaç dikme gönüllüsü vatandaşlarsa Covid19 önlemleri kapsamında gruplar halinde köye gelerek 510 çam fidanını toprakla buluşturdu.



‘Siz yakarsınız, biz dikeriz’

Ağaç dikme gayretiyle dikkat çeken Talat Akgül, Hatay’da meydana gelen orman yangılarına tepki göstererek, “Bu günlerde Hatay’da orman mı yanıyor yoksa bizim içimiz mi yanıyor anlayamıyorum. Orada yanan ağaçlar sanki bizim içimizde yanıyor. Orayı yakan aşağılıklara söylüyorum, orada yaktığınız ağaç kadar, biz burada ağaç dikiyoruz. Bu ülke bizim bu ülkeyi ağaçsız bırakmayacağız. Siz yakarsınız, biz dikeriz. Burada köyümüzün halkı toplandık, hep beraber bugün 2 bin 510’uncu ağacımızı diktik, Rabbime şükür. Görüyorsunuz bu zor şartlar altında, hiç ot bitmeyen yerlere çam dikiyoruz. Onlar ormanları yakıyor, onların Allah belasını versin. Bugün 510 fidan diktik, 2 bin de daha önce diktik“ dedi.



“Yanan ağaçların yerine fidan dikerek bir nebze rahatladık”

Çukurbelen Köyü Muhtarı Murat Dumlu, orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine ağaç dikerek rahatladıklarını belirterek, “Bu gün köyümüzün Ocakpur mevkiinde 510 fidanı daha toprakla buluşturduk. Köyümüzü yeşillendirmek, gelecek nesillere yeşil bir köy bırakmak için köy halkı olarak bir araya gelerek fidan diktik. Bundan sonrada fidan dikmeye devam edeceğiz. Bizim, tek üzüntümüz ülkemizde olan orman yangınları. Yanan ağaçların yerine bir nebze olsun fidan dikerek rahatladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Köy sakini 79 yaşındaki Baki Hafızoğlu, gelecek nesillerin kendilerini örnek alması temennisinde bulunarak, “Vatanımızı mamur etmek için fedakarca çalışma bilinciyle bu çalışmaları yapıyoruz, Talat abimin önderliğinde. Ağaç dikme seferberliği ilan etti, biz de kısıtlı imkanlarımız ile 2 bin 500 ağaç diktik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillerde bizleri örnek alır ve ağaç diker” şeklinde konuştu.

Aileleri ile birlikte fidan dikmeye gelen çocuklarsa mutlu olduklarını söyledi.

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