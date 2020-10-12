Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazır

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında deplasmanda Pazarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve açmagerme hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşilbeyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeşilbeyazlı ekip, yarın karayolu ile Rize’ye gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazarspor ile Sivas Belediyespor arasında 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 14.30'da başlayacak. Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.