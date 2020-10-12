Traktör ikiye ayrıldı, baba oğul ağır yaralandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile kamyon çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da ortadan ikiye ayrılan traktörde bulunan baba ve oğlu ağır yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile kamyon çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da ortadan ikiye ayrılan traktörde bulunan baba ve oğlu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Suşehri ilçesi D100 karayolu Aşağısarıca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. N.D. (58) yönetimindeki 58 EN 414 plakalı traktör, D100 karayolu Aşağısarıca yol ayrımı yakınlarında, aynı istikametten gelen S.D.(30) yönetimindeki 25 EC 1709 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen traktörde bulunan sürücü ile oğlu C.D. (31) ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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