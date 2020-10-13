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Sivas'ın Suşehir ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (COVID19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Arpacı ve Taşbayır köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

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