Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir markette 12 yaşlarındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen S.B. (54) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre markette dolaşan S.B., ismi açıklanmayan kız çocuğunu taciz etti. Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketten çıkan S.B.'yi yakaladı. Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AvcıArife Defne ARSLAN
2020-10-13 18:55:51
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