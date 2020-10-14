Öğrenciler dersleri olmasa bile yurtlarda kalabilecek Sivas’ta İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre yatılı bölge okullarında kalan öğrenciler yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde yurtlarda barınabilecek

Sivas’ta İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre yatılı bölge okullarında kalan öğrenciler yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde yurtlarda barınabilecek.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla alınan tedbirlerde peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas’ta ki köy ve kasabalarda bulunan okullarda İlkOrta okul öğrencilerinin eğitim öğretime 5 gün olarak devam edeceği Valilik tarafından açıklanmıştı. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Covid19 vaka sayılarına göre riskli olarak değerlendirilen yerleşim yeri olmadığından Sivas Bilim ve Sanat Merkezinin sağlık bilgisi kurallarına riayet ederek normal eğitimine devam edecektir. Yakupoğlan İlkokulu ve Ortaokulunun ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup halinde kararın alındığı tarihten itibaren 5 gün olarak eğitim ve öğretime başlanacaktır. İl genelinde eğitimöğretim hizmeti veren yatılı bölge okullarında, yüz yüze eğitim olmadığı haftanın diğer günlerinde de talep eden öğrencilerin yurtlarda barınacaktır.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki yatılı bölge ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

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