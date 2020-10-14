Polis minik yüreklere böyle dokundu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde görev yapan polis memurları, maaşlarından satın aldıkları hediyeleri minik öğrencilere teslim etti.

Sivas’ın Altınyayla İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan polis memurları minik yüreklere dokunmak için yürekli ısıtan bir etkinlik gerçekleştirdi. Covid19 salgınına dikkat çekmek isteyen Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım öncülüğündeki memurlar aralarında topladıkları parayla maske, dezenfektan, boyama kitapları ve boya kalemleri aldı. İlçede bulunan anaokulunu ziyaret edip, hep miniklerle sohbet ettiler hem de satın aldıkları hediyeleri çocuklara takdim ettiler. Aldıkları hediyeler karşısında mutlu olan minikler, polislere teşekkür etti.

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