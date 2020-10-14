Gürün’de kan bağışı seferberliği

Gürünlüler Türk Kızılay’a kan bağışında bulunmak için seferber oldu.

Salgın sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay yurdun her yanında bağışçıları ile buluşmaya devam ediyor. Türk Kızılay’ın Sivas Şubesi gezini kan bağışı aracı Sivas’ın Gürün İlçesini ziyaret etti. Gezici kan bağışı aracının Gürün’de olduğunu öğrenen çok sayıda Gürünlü bağışta bulundu.

Sivas Türk Kızılayı Kan Merkezi ekip doktorlarından Çağlar Gürsoy, salgın sürecinde kan stoklarının azıldığını belirtip, “Genellikle üniversite öğrencilerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımız bizden bağışlarını esirgemiyor. Salgın nedeniyle yurt genelinde kan bağışı oranı bir hayli düştü. Donörlerimiz kan bağışında bulunmaktan çekiniyor. Kızılay olarak kan stoklarımız çok azaldı. Bu nedenle kan ihtiyacı her zamankinden daha fazla. Özellikle Korona geçirmiş vatandaşlarımızın immün plazma bağışı açısından bizimle iletişime geçmeleri rica ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.