Sanayi sitesi içerisindeki kazada 1’i ağır 3 yaralı

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Sivas’ta sanayi sitesi içerisinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ta bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi’nin içerisinde meydana geldi. Site içerisindeki kavşakta meydana gelen kazada farklı yönlerden kavşağa giren A.Ç . Yönetimindeki 58 ACC 504 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.S. yönetimindeki 72 DS 383 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve 58 ACC 504 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Biri ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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