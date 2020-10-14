Rıza Çalımbay: “Avrupa maçları milli maç gibi olacak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bizim için zor süreç başlıyor” “Kayserispor maçı çok önemli”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Kayserispor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı öncesi alacağımız iyi bir skor bizi daha moralli ve güvenli hale getirecektir” dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Çalımbay, BAY ve milli maç haftasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.



“Bizim için zor süreç başlıyor”

Yeni transferlerin uyum sürecini atlatmaya başladığını kaydeden Çalımbay, “Bundan sonra bizim için zor bir süreç başlıyor. Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı öncesi alacağımız iyi bir skor bizi daha moralli ve güvenli hale getirecektir” ifadelerini kullandı.



“Villarreal maçından iyi bir skorla ayrılmalıyız”

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda oynayacakları Villarreal mücadelesinden iyi bir skorla ayrılmaları gerektiğini belirten Çalımbay, “Bu maçın ardından 2 tane maçı üst üste içerde oynayacağız. Bunları iyi bir şekilde değerlendirirsek güzel bir noktaya geleceğiz. Burada oynayacağımız maçlarda taraftarlarımız da olursa daha iyi olacak” diye konuştu.



“Milli maç gibi bir şey olacak”

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarının hem kendileri hem de ülke adına çok önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim için milli maç gibi bir şey olacak. Bütün oyuncularımız bunun farkında ancak en önemli maç şu an Kayserispor maçı. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

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