Rıza Çalımbay: Kayserispor maçı çok önemli

SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı öncesi alacağımız iyi bir skor bizi daha moralli ve güvenli hale getirecektir" dedi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, bay geçirdikleri hafta ve ve milli maç haftasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi. Yeni transferlerin uyum sürecini biraz daha atlattığını kaydeden Çalımbay, "Bundan sonra bizim için zor bir süreç başlıyor. Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı öncesi alacağımız iyi bir skor bizi daha moralli ve güvenli hale getirecektir" diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda oynayacakları Villarreal maçından da iyi bir skorla ayrılmaları gerektiğini belirten Çalımbay, "Bu maçın ardından 2 tane maçı üst üste içerde oynayacağız. Bu maçları iyi bir şekilde değerlendirirsek iyi bir noktaya geleceğiz. Burada oynayacağımız maçlarda taraftarlarımız da olursa daha iyi olacak" diye konuştu.
Avrupa maçlarının hem takım hem de Türkiye adına çok önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bizim için milli maç gibi bir şey olacak. Bütün oyuncularımız bunun farkında ancak en önemli maç şu an bizim için Kayserispor maçı. Bu maçı iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-10-14 18:30:04
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