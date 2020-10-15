Algın köy ziyaretlerini sürdürüyor

Gürün Kaymakamı Kadir Algın devam eden yatırımları yerinde incelemek ve eğitim faaliyetlerini denetlemek için başlattığı köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Sivas’ın Gürün ilçesi Kaymakamı Kadir Algın ve ilçe kurum amiri, tamamlanmış kamu hizmetlerini yerinde görmek ve yapılacak yatırımları belirlemek üzere Tepecik Köyü'nü ziyaret etti. Köy sakinleri ile istişare edilerek talepleri alındı. Ayrıca köyde görev yapan öğretmenler ile biraraya gelen Algın eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.

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