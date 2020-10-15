Markette kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bir markette 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile gözaltına alınan Sezer B. (54) sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Olay, 13 Ekim akşamı, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette yaşandı. İddiaya göre markete müşteri gibi giren Sezer B., ismi açıklanmayan kız çocuğunu taciz etti. Diğer müşteriler durumu fark edip, polisi aradı. Hemen adrese gelen polis ekipleri, marketten çıkan Sezer B.'yi yakaladı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra da şüpheliyi, gözaltına aldı.

Bugün adliyeye sevk edilen Sezer B. mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2020-10-15 17:27:32



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